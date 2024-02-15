Инсайдеры утверждают, что PS6 станет флагманом в своем поколении.

Комментарии видного информатора AMD проливают свет на возможную траекторию развития грядущих игровых консолей, таких как PlayStation 6 и аналогичную версию от Xbox. Согласно недавним заявлениям, эти консоли могут оказаться перед дилеммой: либо незначительный прирост производительности, либо резкое повышение цен по сравнению с предшественниками. Этот прогноз основывается на наблюдениях, сделанных главным операционным директором Sony Хироки Тотоки в связи с изменением стоимости компонентов. Утверждение Тотоки о том, что поддержание рентабельности PlayStation 5 становится все более сложной задачей по мере завершения ее жизненного цикла из-за растущих расходов на компоненты, перекликается с мнением источника из AMD, известного под псевдонимом Kepler.

Kepler подчеркнул надвигающиеся проблемы, предположив, что со временем ситуация будет усугубляться. Ожидается, что постоянство стоимости одного транзистора в эпоху FinFETs уступит место росту с появлением GAAFETs/CFETs, что станет сигналом к прекращению безболезненного снижения стоимости, связанного с традиционными методами уменьшения размеров матрицы. Таким образом, будущие версии игровых консолей могут столкнуться с дихотомией: либо скромное повышение производительности для снижения затрат, либо большой рост цен.

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Эти прогнозы кажутся ещё более убедительными, если учесть недавние спекуляции вокруг консоли Microsoft следующего поколения. По слухам, она будет представлена в двух вариантах, один из которых будет портативной версией, которая, скорее всего, будет обладать меньшими возможностями по сравнению со своим основным аналогом. И наоборот, грядущая консоль Sony якобы призвана стать вершиной игровой производительности в своем поколении. Остается только догадываться, как Sony удастся найти сложный баланс между ценой и производительностью своей консоли.