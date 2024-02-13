Тем не менее, они всё ещё не составляют конкуренции моделям NVIDIA и AMD.

Китайская компания Moore Threads вышла на рынок игровых видеокарт с моделями MTT S80 и S70, ознаменовав свой первый выход в этот конкурентный сегмент, схожий с начинанием Intel. Несмотря на то, что видеокарты Moore Threads еще не завоевали статус основного выбора геймеров, и Moore Threads, и Intel добились значительных успехов в совершенствовании своих продуктов, в основном за счет обновления программного обеспечения.

Всестороннее сравнение этих графических процессоров с использованием последних версий драйверов выявило поразительную разницу в производительности почти во всех играх. В некоторых случаях улучшение достигает трехкратного увеличения частоты кадров. Однако в некоторых сценариях прирост сравнительно невелик. Важно отметить, что Moore Threads тщательно оптимизирует свое программное обеспечение для отдельных популярных игр.

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Более того, цены на указанные видеокарты в последнее время заметно снизились. В настоящее время модель S70 можно приобрести в Китае всего за 130 долларов, а S80 – за 200 долларов. Хотя эти цены все еще менее конкурентоспособны, чем аналогичные предложения от AMD и NVIDIA в том же сегменте, они подчеркивают значительный прогресс, достигнутый Moore Threads.