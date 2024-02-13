Порт оказался крайне требовательным.

Группа, ответственная за создание неофициальной PC-адаптации Spider-Man 2, раскрыла необходимые спецификации для запуска этой адаптации в разрешениях 720p, 1080p и 1440p.

Неофициальной PC-адаптации игры Spider-Man 2 от Insomniac уделяется большое внимание с тех пор, как несколько месяцев назад она стала объектом значительной атаки вымогателей. После утечки сборки игры для разработчиков на ПК команда модеров быстро переделала сборку, чтобы включить функциональность игры на ПК. Разработка этой адаптации для ПК продвигалась очень быстро, но в прошлом месяце было объявлено, что дальнейшая разработка адаптации прекращена. Однако через несколько дней после предполагаемого прекращения разработки неофициальная адаптация для ПК, сопровождаемая патчами, появилась в сети, что позволило пользователям скачать и поиграть в игру, хотя и столкнувшись с многочисленными проблемами.

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Недавно пользователь PC_Focus X опубликовал системные требования данной игры, отметив, что наличие SSD не является обязательным, но желательно. Если рассматривать минимальные спецификации адаптации, то пользователям ПК потребуется процессор Ryzen 5 2600X или Intel i7 8700K, 16Gb оперативной памяти и графический процессор GTX 1660 Super или Radeon RX 5500 для достижения 30 кадров в секунду при разрешении 720p.

Для тех, кто хочет насладиться игрой в разрешении 1080p при 45-60 fps, необходимо увеличить количество памяти, установить процессор Ryzen 5 3600X или Intel i5-10400F (или аналогичный), а также иметь графический процессор RTX 2070 или RX 6600 XT. Чтобы насладиться Spider-Man 2 в разрешении 1440p со стабильными 60 fps, игрокам потребуется видеокарта RTX 4070 или RX 6800 XT, а также процессор Ryzen 7 5700X или Intel i5-12700F.