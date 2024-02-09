Новые карты могут появиться уже в конце 2024 года.

Дебют видеокарт нового поколения Radeon RX 8000 от AMD может быть близок, о чем свидетельствуют последние события в команде разработчиков драйверов компании. Недавно они представили серию свежих патчей для графического драйвера AMDGPU ядра Linux, направленных на активацию определенных IP-блоков, предположительно связанных с грядущей архитектурой RDNA4. Хотя эти патчи в настоящее время представляют собой фундаментальные компоненты драйвера, их постепенный выпуск соответствует стратегическому подходу компании к расширению возможностей, как отмечает инсайдер Phoronix.

Последние патчи улучшают функциональность нескольких ключевых компонентов: ATHUB (4.1), нацелен на реализацию функций синхронизации и управления питанием для повышения энергоэффективности чипа. LSDMA (7.0), делает акцент на обновлениях Light SDMA, критически важных для системных операций DMA в GPU. Аналогичным образом, IH 7.0 представляет ожидаемые усовершенствования обработчика прерываний GPU, связанные с RDNA4, а HDP 7.0 улучшает Host Data Path, необходимый для доступа CPU к памяти.