Все модели были официально отозваны.

С сегодняшнего дня начался официальный отзыв угловых адаптеров CableMod во всех вариантах. Обнаружить эту новость удалось благодаря сайту HotHardware, который наткнулся на уведомление на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров. В нем сообщается, что возврату подлежат 25 300 адаптеров.

Компания CableMod намерена возместить покупателям полную стоимость адаптера, включая расходы на доставку. В качестве альтернативы покупателям предлагается кредит в размере $60 на покупку нестандартных товаров в официальном магазине CableMod. Отзыв охватывает все транзакции, проведенные в период с февраля по декабрь 2023 года, как непосредственно в магазине, так и через Amazon.

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Важно подчеркнуть, что под отзыв попадает обновленная версия (именуемая 1.1), а также адаптеры на 90 и 180 градусов. Они включают в себя реверсивные варианты, предназначенные для графических процессоров с повернутыми разъемами питания.

Компания получила 272 сообщения о случаях, когда адаптеры отсоединялись, перегревались и в итоге расплавлялись в GPU. В результате в США было заявлено о материальном ущербе на сумму более $74 500.

Комиссия по безопасности потребительских товаров подтвердила 272 инцидента с адаптерами, в результате которых ущерб превысил $74 000. CableMod оперативно связалась с пользователями в социальных сетях и на форумах, чтобы обеспечить быструю замену поврежденных видеокарт. К сожалению, большинство пострадавших карт, как сообщают пользователи, были самыми дорогими графическими процессорами RTX 4090.