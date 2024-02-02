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Kachka
Китайский нейроимплант позволил парализованному человеку самостоятельно есть и пить
В будущем ожидается восстановление и других функций.

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Китайские исследователи из Университета Цинхуа добились прорыва в восстановлении двигательных функций парализованного человека с помощью нейроимплантата, известного как Neural Electronic Opportunity. Примечательно, что компания Илона Маска Neuralink недавно сообщила о вживлении своего устройства в мозг первого человека, что ознаменовало начальный этап восстановления.

В случае с китайским пациентом, страдавшим параличом конечностей в течение 14 лет после травмы спинного мозга в результате автомобильной аварии, чип NEO ему был установлен хирургическим путем осенью прошлого года. После специальных тренировок, длившихся несколько месяцев, пациент продемонстрировал способность взять бутылку с водой. Ученые отметили, что теперь пациент может самостоятельно принимать пищу и пить. Благодаря продолжающимся усилиям по реабилитации и усовершенствованию алгоритмов NEO, можно с оптимизмом ожидать восстановления более широкого спектра движений.

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Китайский имплантат отличается от решения Neuralink тем, что он менее инвазивен и более безопасен. Компактный чип, сравнимый по размеру с двумя копейками, не проникает непосредственно в нервную ткань. Вместо этого он размещается в эпидуральном пространстве между мозгом и черепом. Примечательно, что имплантат работает без встроенного аккумулятора; удаленная зарядка осуществляется через беспроводную сеть малого радиуса действия с использованием высокочастотной антенны. Нервные сигналы улавливаются имплантатом и передаются по беспроводной связи на внешний приемник, закрепленный на коже головы.

#китай #мозг #нейроимпланты
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