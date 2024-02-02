Цена прошлой модели, H100, в моменте достигала 70 000 долларов.

NVIDIA начала прием заказов на свои графические процессоры H20 AI в Китае, подчеркивая соответствие местным нормам, чтобы восстановить доверие китайских клиентов.

Несмотря на успешный 2023 год в сегменте центров обработки данных, компания столкнулась с проблемами, связанными с политикой США в отношении чипов, что потребовало принятия мер, которые могут повлиять на ее экономические перспективы в таких регионах, как Китай.

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После запрета правительства США на чипы NVIDIA H800 и A800 AI, компания ответила выпуском модифицированных версий, полностью соответствующих американской экспортной политике. Этот стратегический шаг был направлен на поддержание присутствия на китайском рынке, который сыграл ключевую роль в финансовых успехах NVIDIA в 23 финансовом году. В новую линейку графических процессоров для обучения ИИ вошли H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2.

Агентство Reuters сообщило о выходе NVIDIA на китайский рынок с помощью графического процессора H20 AI, который уже доступен для заказов потенциальным клиентам. По цене от 12 000 до 15 000 долларов GPU конкурирует с ускорителем искусственного интеллекта 910B от Huawei, который продается в розницу за 16 000 долларов в местной валюте.

Цена на графический процессор H20 AI существенно снижена по сравнению с предыдущей моделью H100, которая печально известна тем, что на китайских рынках достигала огромной стоимости в 70 000 долларов.

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Изучив спецификации, можно сказать, что графический процессор H20 AI представляет собой уменьшенную в плане характеристик версию GPU H100. Он может похвастаться 96Gb памяти, работающей на скорости до 4,0 Тбит/с, 296 TFLOPs вычислительной мощности и использует матрицу GH100 с плотностью производительности 2,9 TFLOPs/die.