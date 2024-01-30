Столкновения с атмосферой не ожидается.

Через несколько дней, согласно прогнозам космического агентства NASA, астероид колоссального размера приблизится к Земле и достигнет ближайшей точки 2 февраля 2024 года. Небесное тело, обозначенное как 2008 OS7, пройдет от нашей планеты на расстоянии около 2 850 000 км.

Согласно информации со страницы NASA, посвященной наблюдениям за астероидами, диаметр 2008 OS7 составляет от 210 до 480 метров, что соответствует размерам типичного спортивного стадиона.

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Классификация этого астероида как потенциально опасного объясняется его значительными размерами и близостью к Земле. Однако важно подчеркнуть, что реальной угрозы столкновения нет и не предполагается. Во время пролета 2008 OS7 не столкнется с Землей и не нарушит ее атмосферу.

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Тайбэйский планетарий подчеркивает интересное наблюдение, отмечая, что потенциально опасные астероиды сравнительно часто сближаются с Землей, и это явление происходит более регулярно, чем принято считать. Только в 2024 году ожидается, что 18 таких астероидов пройдут в пределах 0,05 астрономических единиц от Земли, что эквивалентно примерно 7,5 млн км.