Продавец утверждает, что именно этот Sian является единственной полностью черной моделью в мире.

F1rst Motors, автосалон высшего класса, представил эксклюзивный суперкар Lamborghini Sian в версии кабриолет. Ограниченный выпуск составил 19 подобных автомобилей, и именно эту модель отличает уникальная отделка и нулевой пробег. Ценник на эту необычную автомобильную жемчужину составляет 4,6 миллиона долларов.

Купе Lamborghini Sian FKP 37 претерпело трансформацию в открытую версию примерно в середине 2020 года. Представленный на выставке экземпляр, который сейчас можно приобрести, был тщательно собран годом позже и никогда не бывал на дорогах. Автомобиль имеет гладкую внешность цвета Nero Aldebaran, а его интерьер украшен черной кожей и алькантарой. Примечательны золотые акценты на колесах и различных вставках как внутри, так и снаружи автомобиля. Продавец утверждает, что именно этот Sian является единственной полностью черной моделью в мире.

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Под капотом у автомобиля находится мощный 6,5-литровый двигатель V12, аналогичный тому, что стоит на Aventador, дополненный небольшим электромотором. Суммарная мощность достигает впечатляющих 819 лошадиных сил. Эта внушительная мощность позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 350 км/ч. Отличительной особенностью Sian является инновационное использование суперконденсатора вместо обычной батареи.