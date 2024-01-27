К ней подключены 12 процессорных кулеров.

Видеокарты с пассивным охлаждением становятся все более редкими на современном рынке. Поэтому некоторые технологические энтузиасты берутся за создание собственных решений. Так, например, участник форума Reddit, работающий под псевдонимом Everynametaken9, взялся за амбициозное дело, создав пассивную систему охлаждения для GeForce RTX 3080. Примечательно, что это заказное творение имеет значительный вес, вероятно, несколько килограммов.

Ядро этой системы охлаждения, если ее еще можно так назвать, состоит из огромного медного блока размерами около 305x76x50 мм. Целостность блока остается под вопросом, но его вес потенциально может достигать примерно 10 кг. Кроме того, он включает в себя более десятка стандартных процессорных кулеров, каждый из которых весит около 500 г, создавая внушительную сборку. Само собой разумеется, что размещение такой видеокарты в стандартном корпусе нецелесообразно.

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Что касается эффективности этого нетрадиционного решения, то видеокарта, к сожалению, всё ещё требует точных тестов. Создателю еще предстоит подключить модифицированную карту к ПК. Стоит отметить, что RTX 3080 обычно потребляет около 350W во время игровых сессий, что добавляет дополнительный уровень сложности к потенциальному успеху данного решения. Ещё недавно разработчик проекта показывал карту всего с 10 кулерами. Теперь их 12.