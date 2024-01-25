Он считает, что она полагается ему по праву.

Человек, известный как "Флоридский Джокер", который сначала угрожал компании Rockstar иском на 10 миллионов долларов в связи с якобы несанкционированным использованием его образа в трейлере GTA 6, теперь изменил свой подход к ситуации. Лоуренс Салливан, он же "Флоридский Джокер", недавно вновь зашел на TikTok, чтобы принять другую стратегию взаимодействия с Rockstar, разработчиком GTA 6, и ее материнской компанией Take-Two.

В своем последнем видео Салливан выразил желание вести переговоры, а не подавать судебные иски и разбираться по закону. Обращаясь к GTA 6, он заявил: "GTA... нам нужно поговорить". Салливан сообщил о своем нежелании подавать иск, предоставив дополнительный месяц на переговоры и отказавшись от своего предыдущего требования в размере 1-2 миллионов долларов за предполагаемое использование его изображения.

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Видео в TikTok продолжилось тем, что Салливан предложил альтернативное решение. Он сказал следующее:

"Свяжитесь со мной, позвольте мне озвучить персонажа, дайте мне больше сюжетных линий в игре и выделите мне несколько миллионов долларов. Давайте вместе создадим исторические моменты"

Салливан подчеркнул, что его контент, связанный с GTA 6, привлек значительное внимание к грядущей игре:

"Вы видели, какое влияние я оказал на игру. Мы попали в заголовки газет, блоги активно освещают мою деятельность"

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Ранее он перекрасил волосы в фиолетовый цвет, чтобы визуально сравнить себя с персонажем, и даже угрожал выпустить хакерскую версию GTA 6, увеличив требование компенсации с нескольких миллионов долларов до 10 миллионов. Несмотря на то, что Салливан предпочел бы избежать судебного разбирательства, в конце видео он заявил, что в случае необходимости все таки прибегнет к судебным мерам.