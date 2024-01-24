Его дебют ожидается уже в этом году.

В этом году должен состояться дебют флагманского автомобиля Porsche 911 Turbo, запланированного на 2025 год. Недавно бдительным фотографам-шпионам удалось запечатлеть автомобиль на испытаниях, показав все его интригующие обновления.

В то время как предыдущие прототипы 911 Turbo демонстрировали знакомый бампер от старой модели, этот автомобиль может похвастаться несколькими примечательными изменениями. В частности, бампер выделяется обновленными воздухозаборниками, которые кажутся более обширными, чем у предшественника. Каждый из этих воздухозаборников имеет три горизонтальные планки, дополненные регулируемыми вертикальными планками за ними.

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Еще более привлекательным выглядит дизайн, в который Porsche вписал современные матричные светодиодные фары. Они демонстрируют отчетливые дневные ходовые огни, отличающиеся от текущей модели. Окончательная форма бампера может подвергнуться дальнейшим изменениям, учитывая продолжающуюся работу над внешним видом автомобиля.

Кроме прочего, выхлопные трубы были перенесены на внешние края бампера, освободив место для увеличенного диффузора. Светодиодные задние фонари также подверглись продуманной переработке.

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Под капотом ожидаются значительные изменения, причем велика вероятность появления в линейке гибридных технологий. Вероятнее всего, обновленная 3,8-литровая "шестерка" с двойным турбонаддувом будет дополнена небольшим электромотором и батареей, что станет сигналом появления новой эры автомобилей Porsche 911 Turbo.