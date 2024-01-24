Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Грядущий Porsche 911 Turbo 2025 был замечен во время испытаний
Его дебют ожидается уже в этом году.

реклама

В этом году должен состояться дебют флагманского автомобиля Porsche 911 Turbo, запланированного на 2025 год. Недавно бдительным фотографам-шпионам удалось запечатлеть автомобиль на испытаниях, показав все его интригующие обновления.

В то время как предыдущие прототипы 911 Turbo демонстрировали знакомый бампер от старой модели, этот автомобиль может похвастаться несколькими примечательными изменениями. В частности, бампер выделяется обновленными воздухозаборниками, которые кажутся более обширными, чем у предшественника. Каждый из этих воздухозаборников имеет три горизонтальные планки, дополненные регулируемыми вертикальными планками за ними.

реклама

Еще более привлекательным выглядит дизайн, в который Porsche вписал современные матричные светодиодные фары. Они демонстрируют отчетливые дневные ходовые огни, отличающиеся от текущей модели. Окончательная форма бампера может подвергнуться дальнейшим изменениям, учитывая продолжающуюся работу над внешним видом автомобиля.

Кроме прочего, выхлопные трубы были перенесены на внешние края бампера, освободив место для увеличенного диффузора. Светодиодные задние фонари также подверглись продуманной переработке.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Под капотом ожидаются значительные изменения, причем велика вероятность появления в линейке гибридных технологий. Вероятнее всего, обновленная 3,8-литровая "шестерка" с двойным турбонаддувом будет дополнена небольшим электромотором и батареей, что станет сигналом появления новой эры автомобилей Porsche 911 Turbo.

#автомобили #машины #porsche #porsche 911
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый внедорожник Lincoln Nautilus 2024 года будет оснащен экраном 4K на всю приборную панель
Ford представляет 48-дюймовый панорамный экран на приборной панели
Стоимость Mercedes-Benz E-Class 2024 года составит минимум $62300
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
29
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
33
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
ВС России за ночь продвинулись в Авдеевке и достигли новых рубежей украинской обороны
+
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
Штурмовики ВС России выбили элитную "президентскую" бригаду ВСУ с опорника под Адвеевкой
3
Intel Core i9-14900KF на частоте 7200 МГц занял третье место в PCMark10 Express
+
NVIDIA выпустила открытую бета-версию RTX Remix 0.4
1

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
142
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
2
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
8
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+

Сейчас обсуждают

Алексей Сухачев
03:18
Не знаю, полтора года использования, ни каких проблем и нареканий...Установил лаунчер Виндовс мобаил, и вообще доволен как слон...Батарея держится по 108 часов, при этом музыка, интернет, игры... Теле...
Poco x3 pro после 3 лет использования
N1ghtwish
02:50
Хуле Плакать.
HP блокирует сторонние картриджи из-за возможного содержания ими вирусов
Αндрей Βласов
02:40
Рэймонд Хилл и есть создатель Адблока, который продал его конторе и создал юблок ориджин., А новые владельцы Адблока спалились затем на сливе данных! Кароч, как-то так эта мерзкая история происходила....
YouTube: проблемы с производительностью хостинга полностью лежат на блокировщиках рекламы
Кирилл Пашин
02:20
Это рескин gamesir galileo, у меня этот геймпад уже 2 месяца в пользовании. Видимо это какая-то коллаба
Nubia анонсировала геймпад, превращающий смартфон в портативную консоль
super619
02:02
Доверять можно только тому, на кого имеете рычаги влияния. В семье будет порицание семьи, в друзьях - порицание друзей, президенту - импичмент или суд по окончании срока в случае каких-либо нарушений....
Семья священников из США создала криптовалюту и потратила $1.3 млн прихожан на развлечения
Aknyorn
01:53
Этим летом доставил 32гига к стоявшим уже 16гигам как раз из-за того, что постоянно закрывать фоновые программы стало впадлу + некоторые проекты всё же упирались в 16 гигов, хотя работать можно было. ...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Workshop
01:33
Не, я из другой категории ))) У меня всё вот так работает ))) https://www.youtube.com/watch?v=zdDDtY43h0M
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
АЕV
01:33
Я играю с трассировкой там где она есть, следовательно чяднт?
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
Борис Субботин
01:32
Хорошо бы, чтобы помимо строительства и ввода в эксплуатацию здания второго терминала, в аэропорту Пулково реконструировали и хотя бы частично сделали бы т. н. рулёжные дорожки такими, чтобы аэропорт...
Apple удалось вернуть себе статус самой дорогой компании технологического сектора
АЕV
01:32
Дай угадаю, ты тот который до сих пор играет в игры в 15-20фпс в 720р на 8800GT и ждёшь "то самое поколение видеокарт" после которого не нужно будет обновляться?)))
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем