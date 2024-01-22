Ключи принесли компании 980 миллионов долларов.

В 2023 году компания Valve получила как минимум 1 миллиард долларов дохода только за счет продаж кейсов для Counter-Strike.

Скины играют неотъемлемую роль в мире Counter-Strike, а CS:GO стала первопроходцем в области внутриигровых лутбоксов и косметики. В игре уже много-много лет есть торговая площадка, где игроки могут покупать и продавать скины, превращаясь, по сути, в самодостаточную экономику.

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Некоторые скины стоят непомерно дорого, превышая отметку в 1 миллион долларов, примером чему может служить недавняя распаковка AK-47 Blue Gem, состоявшаяся всего несколько дней назад. Несмотря на свою неизменную популярность, спрос на редкие скины не собирается снижаться.

Согласно данным CS2 Case Tracker, сайта, на котором в режиме реального времени публикуются данные об открытии кейсов в CS, в 2023 году расходы игроков на ключи для кейсов составят 980 миллионов долларов. Эта цифра не включает в себя расходы на сами кейсы, с которых Valve также берет 15%-ю долю на рынке сообщества.

Это означает, что в 2023 году было распаковано более 400 миллионов кейсов. Кроме того, статистика CS2 Case Tracker свидетельствует о значительном росте цен на кейсы: они выросли на 178% по сравнению с предыдущим годом. В частности, цена кейса Danger Zone выросла на 492%.

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Как отмечает CS2 Case Tracker, появление CS2 22 марта 2023 года вызвало значительный рост числа распаковок кейсов, достигнув пика в апреле, когда только за этот месяц было открыто 50,3 миллиона кейсов.