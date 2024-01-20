Оригинальный трейлер воссоздавали уже более 5-ти раз.

Hyundai Motorsport недавно представила свой вариант культового трейлера Grand Theft Auto 6, в котором пересняты сцены, отдающие дань любимым моментам фанатов. Несмотря на то, что Hyundai Motorsport является организацией, занимающейся гонками и ралли, связь между их деятельностью и легендарными автомобилями из игр Grand Theft Auto органично вписалась в видео, отражающее суть игровой франшизы.

Оригинальный трейлер Grand Theft Auto 6 после своего выхода покорил зрителей по всему миру. После десятилетнего ожидания первый взгляд на эту долгожданную часть вызвал ажиотаж, собрав более 90 миллионов просмотров за первые 24 часа и побив рекорды YouTube.

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Переделка трейлера Grand Theft Auto 6 от Hyundai Motorsport, озаглавленная "Grand Test Auto XXIV" и опубликованная на YouTube, – это "кивок" в сторону гоночного сезона 2024 года. Видео, созданное под саундтрек к песне Тома Петти "Love Is a Long Road", повторяет творение Rockstar, органично сочетая кадры команды, напряженные моменты гонок и захватывающие пейзажи. Примечательно, что команда гонщиков тщательно воспроизвела ключевые сцены из оригинального трейлера, включая первоначальное появление Люсии, женщину с молотком и мужчину, ухаживающего за своим двором.