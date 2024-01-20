Стоимость устройства будет известна в ближайшие недели.

На выставке CES 2024 компания Minisforum, известный китайский производитель компьютеров, представила целый ряд новых продуктов, среди которых можно выделить мини-ПК MS-01 и планшет V3 3-в-1.

В центре внимания на мероприятии был флагман компании, UH185 Ultra, названный Minisforum самым мощным мини-ПК на сегодняшний день.

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В основе UH185 Ultra лежит процессор Intel Core Ultra 185H Meteor Lake с 16 ядрами и 22 потоками, обеспечивающий рабочую частоту до 5,1 ГГц (при стандартном потреблении 45W). Встроенный блок нейронной обработки для функций искусственного интеллекта и интегрированный графический процессор Intel Arc Xe-LPG, оснащенный 8 ядрами Xe, работающими на частоте до 2250 МГц, еще больше расширяют его возможности.

UH185 Ultra, по данным разработчиков, является первым мини-ПК с двумя интерфейсами 5G, оснащенным двумя сетевыми портами 5G RJ45. Кроме того, он получил два порта USB-4 с поддержкой DP и моста Thunderbolt, два слота DDR5 5600 МГц SODIMM емкостью до 96Gb, два твердотельных накопителя M.2 PCIe4.0 ×4 и слот для карт памяти SD.

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Дополняя дизайн, мини-ПК, сопровождаемый вертикальной подставкой, оснащен многофункциональным сенсорным экраном. На этот экран выводится важная информация: время, дата, температура, а также системная статистика CPU, GPU, RAM и SSD. Важно отметить, что дисплей не имеет совместимости с Windows. Подробности о цене и доступности пока не раскрываются.