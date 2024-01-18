Топовая модель получит заостренные углы.

Появление Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus и Samsung Galaxy S24 Ultra произвело значительный эффект на публику. Хотя первые две модели, возможно, не вызывают такого ажиотажа, как Samsung Galaxy S24 Ultra, они могут похвастаться целым рядом впечатляющих спецификаций.

Среди этих спецификаций – чипсет высокого класса, хотя конкретный чипсет, которым комплектуются S24 и S24 Plus, зависит от географического положения. Пользователи из США получат Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, разогнанную версию самого быстрого чипсета для смартфонов от Qualcomm. Пользователи из Великобритании, наоборот, получат Exynos 2400 for Galaxy, топовый мобильный чипсет Samsung.

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Что касается памяти, то стандартный Galaxy S24 может похвастаться 8Gb оперативной памяти LPDDR5X, а Samsung Galaxy S24 Plus – 12Gb, как и Ultra. Варианты накопителей включают 128, 256 или 512Gb (UFS 4.0) для стандартного Samsung Galaxy S24, 256 или 512Gb для S24 Plus и 256, 512Gb или 1Gb для Samsung Galaxy S24 Ultra.

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Надежность распространяется не только на аппаратную часть, но и на программное обеспечение, причем Samsung делает акцент на продвинутых функциях искусственного интеллекта. Они интегрированы во все последние модели Galaxy S, заметно улучшая такие задачи, как редактирование фотографий, перевод звонков в реальном времени, обобщение заметок и многое другое.