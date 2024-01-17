Его вес превышает 250Gb свободного места.

Неофициальный релиз Spider-Man 2 для PC недавно всплыл в сети и может похвастаться значительным размером файлов. Вопреки предыдущим сообщениям о прекращении разработки неофициального порта, последняя информация от PC_Focus в Twitter свидетельствует о появлении торрента, содержащего игру вместе с различными улучшениями, такими как патчи, шейдеры и обновления. Судя по представленному изображению, неофициальный ПК-порт Spider-Man 2 занимает ошеломляющие 258Gb памяти, что заметно больше, чем у аналога для PlayStation 5, который весит менее 90Gb. В качестве альтернативы игра должна выйти на PC в конце этого года.

Повествование новой игры вращается вокруг Питера, его близкого друга Гарри Осборна и его любимой невесты Мэри Джейн Уотсон. Их нерушимая связь подвергается многочисленным испытаниям со стороны охотника Крейвена, доминирующей силы в первой половине сюжета, и Венома, который занимает центральное место во второй половине. Одновременно Майлз Моралес переживает значительный рост как личности, так и супергероя, неизменно выходя на первый план, когда это необходимо. Marvel's Spider-Man 2 – это глубоко эмоциональная история, хотя концовка может быть несколько предсказуемой для тех, кто знаком с данными персонажами.