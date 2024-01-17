Через миллионы лет они сольются в одно целое.

Новейшее изображение, полученное с помощью космического телескопа Хаббл, представляет собой захватывающий вид галактического столкновения, демонстрируя динамичное зрелище слияния двух галактик. При первом взгляде на объект он кажется одиночной галактикой, но на самом деле это слияние двух разных галактик – NGC 6040 и LEDA 59642, участвующих в спиральном "танце". Это небесное явление разворачивается на безопасном расстоянии, примерно в 570 миллионах световых лет от Земли.

Данное космическое событие происходит постепенно, разворачиваясь в течение длительного периода времени. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь находится на пути столкновения с соседней галактикой Андромеды (M31), но до встречи еще около 4 млрд лет. Моделируемое событие столкновения, запечатленное на представленном снимке, может занять миллионы лет, что подчеркивает огромные временные масштабы космических событий.

реклама

Галактики, напомним, представляют собой сплетение звезд, солнечных систем, пыли, газа и темной материи. Во время сложного "танца" галактических столкновений и слияний гравитационные силы оказывают влияние на эти составляющие, вызывая трансформационные изменения в их структурной конфигурации. В результате галактики претерпевают метаморфозы, принимая новые формы или объединяясь в совершенно новые образования. Судьба сценария, изображенного на картинке, согласуется с этой космической закономерностью.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Слившиеся галактики обычно приобретают эллиптическую структуру, поскольку в процессе столкновения разрушаются более сложные образования, характерные для спиральных галактик. Предполагаемый результат для галактики Arp 122, проиллюстрированный в этом столкновении, указывает на то, что в конечном итоге она будет иметь эллиптическую структуру.