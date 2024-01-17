YouTube уже работает над решением проблемы.

В последнее время появились заявления, обвиняющие YouTube в намеренном замедлении работы платформы, якобы в качестве стратегического шага в борьбе с блокировщиками рекламы. Однако YouTube категорически отрицает эти заявления, утверждая, что на самом деле виновником наблюдаемых ошибок являются сами блокировщики рекламы. Платформа заверяет пользователей, что решение проблемы находится в разработке.

К слову, YouTube последовательно выступает против использования блокировщиков рекламы на своем сайте, применяя различные методы для предотвращения их использования. Эти методы варьируются от внедрения политики "трех ударов" для видео до введения неудобных пятисекундных задержек. Когда пользователи заметили, что при просмотре видео на YouTube с блокировщиком рекламы увеличивается нагрузка на процессор компьютера, что приводит к проблемам с производительностью, было резонно предположить, что это очередная мера борьбы с блокировщиками.

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В ответ на критику YouTube выпустил заявление, в котором категорически отрицает, что задержки загрузки, с которыми сталкиваются пользователи блокировщиков рекламы, являются результатом их усилий по обнаружению блокировщиков. В Twitter основателя uBlock Рэймонда Хилла стало известно, что проблемы с производительностью связаны с Adblock Plus версии 3.22 и AdBlock версии 5.17.