Уровень аутентичности мира поражает.

Несмотря на то, что до выхода Grand Theft Auto 6 осталось больше года, ажиотаж вокруг предстоящего релиза достиг апогея. Восторженные игроки придирчиво изучают трейлер, пытаясь отыскать в нем все скрытые секреты. Не удовлетворившись информацией, предоставленной Rockstar Games, некоторые геймеры взяли дело в свои руки, создав собственную подборку скриншотов будущей игры. В частности, недавно в сети появилась коллекция, созданная талантливым графическим художником NetherVision. Эти изображения, отличающиеся исключительным качеством и необыкновенной способностью инструментов ИИ передавать суть франшизы, легко можно принять за официальный материал.

Представленные пользователем Reddit Sufficient-Round6705, скриншоты демонстрируют впечатляющее понимание атмосферы серии Grand Theft Auto. Несмотря на затянувшееся ожидание дебюта Grand Theft Auto 6, предвкушение по-прежнему ощутимо. Грядущая часть, выход которой запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, обещает переосмыслить игровой процесс с открытым миром. Обладая значительными визуальными улучшениями по сравнению не только с предшественником, но и с известной Red Dead Redemption 2, она станет одной из самых выдающихся игр в жанре.

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В то время как консольные игроки смогут погрузиться в захватывающий мир Grand Theft Auto 6 в следующем году, перспектива появления версии для ПК остается под вопросом. Хотя Rockstar Games еще не подтвердила факт ее разработки, спекуляции в индустрии говорят о том, что она, скорее всего, будет анонсирована и выпущена немногим после консольного релиза.