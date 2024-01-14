Вероятность появления официального ремастера крайне мала.

Недавно представленное фанатское концепт-видео для ремейка God of War на движке Unreal Engine 5 уже набирает обороты. Созданный искусным цифровым художником и ютубером Teaserplay, известным своими различными фанатскими концептами в UE5, включая концовку для GTA 6, этот визуальный ролик переносит Кратоса в Древнюю Грецию, отражая оригинальный сеттинг God of War 2005 года.

Благодаря использованию передовых технологий Epic Nanite и Lumen, а также трассировки траектории и трассировки лучей, результат получился бесспорно впечатляющим, хотя в модели Кратоса есть одно тонкое отклонение, которое могут заметить внимательные наблюдатели. Поклонники первых игр серии God of War, скорее всего, с радостью представят себе ремастер с "молодым" Кратосом, и эта фанатская интерпретация предлагает дразнящий взгляд на то, как такой ремастер может быть визуально захватывающим.

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God of War, вышедшая в 2005 году для PlayStation 2, стала одной из самых визуально впечатляющих игр для платформы того времени. Игра была продана тиражом более 4,6 млн копий по всему миру и получила множество наград "Игра года", присужденных творению Sony Santa Monica.

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Выдержки из официального пресс-релиза Sony 2004 года, посвященного игре, подчеркивают ее ключевую роль в развитии жанра action-adventure и демонстрации возможностей приставки PlayStation 2.