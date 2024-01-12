Сообщается, что она абсолютно безопасна.

Китайская компания Betavolt представила, как она утверждает, первую в мире миниатюрную ядерную батарею. Эта миниатюрная электростанция размером всего 15x15x5 мм (меньше обычной монеты) вмещает 63 ядерных изотопа и может похвастаться впечатляющим 50-летним сроком службы, не требующим подзарядки или обслуживания. Архитекторы новинки подчеркивают ее абсолютную безопасность, утверждая полное отсутствие внешнего излучения. После периода распада изотопы превращаются в стабильные, нерадиоактивные изотопы меди, не представляющие угрозы для окружающей среды.

В настоящее время ядерная батарейка Betavolt выдает 100 микроватт энергии при напряжении 3 вольта. Компания имеет амбициозные планы по увеличению мощности до 1 Ватта к 2025 году. Betavolt предполагает разнообразные области применения этого прорыва: от мобильных телефонов, которые никогда не потребуют зарядки, до интеграции в роботов, беспилотники, оборудование, управляемое искусственным интеллектом, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, и различные целевые датчики. Компания уверяет, что батарея не подвержена возгоранию или взрыву, даже при внезапном и сильном ударе. Кроме того, она работает в диапазоне температур от -60°C до 120°C.

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Пока ядерная батарея проходит испытания, Betavolt ожидает, что в обозримом будущем она будет готова к массовому производству и внедрению в коммерческие продукты. Однако конкретные сроки и стоимость пока не разглашаются. Примечательно, что 50-летний рабочий цикл превышает типичный срок службы обычных смартфонов, которые пользователи часто меняют каждые несколько лет. Перспектива носить с собой "карманный ядерный реактор", несмотря на заверения в полной безопасности, ставит под сомнение целесообразность его использования потенциальными покупателями.