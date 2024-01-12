Стоить такое устройство будет около 5 тыс. долларов.

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Swarovski продемонстрировала свой первый набор умных биноклей, предназначенных для определения птиц, за которыми вы наблюдаете. Процедура работы проста: нужно навести бинокль на птицу, убедиться, что изображение четкое, и нажать кнопку действия. Через несколько мгновений система отобразит на экране название птицы, взяв данные из обширной базы Merlin Bird ID, включающей более 9 000 видов. Она даже определяет степень уверенности, если птица была замечена в неожиданном месте. Уже одно это оправдывает покупку, но возможности бинокля простираются гораздо дальше.

Между окулярами расположено функциональное колесико, напоминающее колесико фотоаппарата, с помощью которого можно управлять различными функциями. Среди них – версия Wildlife ID, позволяющая подключиться к встроенным базам данных млекопитающих, стрекоз и бабочек. Кроме того, камера позволяет передавать фото и видео на подключенный смартфон, что вполне оправдывает расходы. Расширяемость системы очевидна в колесе фокусировки, где есть место для потенциальных пользовательских баз данных в будущем. Например, можно создать базу данных для звезд или типов самолетов, чтобы любители авиации могли идентифицировать пролетающие объекты над головой.

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Визуальный осмотр показывает три объектива, центральный из которых содержит 13-мегапиксельный сенсор, снимающий изображения и видео в HD-качестве (1920x1080р). Память объемом 8Gb позволяет хранить до часа видео или 1700 фотографий, прежде чем они потребуют очистки. Помимо "умных" функций, бинокль обеспечивает 10-кратное увеличение с 88-процентным светопропусканием благодаря высококлассным линзам Swarovski.

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Единственный недостаток AX Visio – высокая цена, – Swarovski требует за владение устройством 4 600 евро (около 5 000 долларов).