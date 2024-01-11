Сообщается, что американские санкции сильно повлияли на китайскую SMIC.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао выразил серьезные опасения министру торговли США Джине Раймондо в связи с введенными Соединенными Штатами ограничениями на экспорт в Китай передовых литографических машин. Недавний телефонный разговор не только подчеркнул эскалацию напряженности между двумя странами в отношении экспорта полупроводниковых технологий, но и затронул более широкие вопросы, включая развитие технологий ИИ и хрупкий баланс между национальной безопасностью и экономическим сотрудничеством, как сообщает Reuters.

Основное беспокойство Ван Вэньтао связано с ограничениями США, которые запрещают третьим странам, таким как Япония и Нидерланды, экспортировать передовые литографические машины в Китай. Под влиянием США правительство Нидерландов недавно отозвало экспортную лицензию, которая позволяла компании ASML поставлять китайским клиентам передовые инструменты для литографии Twinscan NXT: 2050i и 2100i. Хотя в настоящее время это решение не оказывает существенного влияния на полупроводниковую промышленность Китая в целом, оно затрагивает Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), единственного реального пользователя этих инструментов. Тем не менее, это ограничение мешает SMIC развивать свои технологические процессы, особенно те, что ниже 7-нм, и препятствует потенциальному продвижению других китайских чипмейкеров.

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Шу Цзюэтин, представитель Министерства торговли Китая, публично выразил глубокую озабоченность Китая по поводу прямого участия США в препятствовании экспорту литографических машин голландских компаний в Китай. Китай воспринимает эти действия как необоснованное вмешательство в стандартную торговую практику и неправильное применение механизмов экспортного контроля.

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В то же время правительство США обосновывает свои ограничения на китайский сектор производства микросхем как часть стратегии по ограничению доступа Китая к высокопроизводительным процессорам, особенно используемым в приложениях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, которые могут найти применение в разработке оружия массового уничтожения.