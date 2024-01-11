В самом оптимистичном сценарии он достигнет $1,5 млн.

Если исторические параллели сохранятся, а в настоящее время нет никаких признаков, указывающих на обратное, то Ethereum, похоже, будет готов занять лидирующую позицию в криптовалютной сфере, особенно сейчас, когда начались торги спотовыми ETF на биткоин.

За первые четыре минуты торгов общий объем спотовых биткоин-фондов ETF взлетел до 1 млрд долларов. Такой уровень активности превзошел даже самые завышенные ожидания.

реклама

Более того, биткоин достиг нового максимума в 2024 году, преодолев отметку в 48 000 долларов и стремительно приближаясь к порогу в 49 000 долларов.

Для тех, кто все еще сомневается в том, как эти точечные запуски Bitcoin ETF повлияют на основную криптовалюту, важно понимать, что каждая купленная единица этих ETF означает приобретение Bitcoin в режиме реального времени, за исключением задержек, связанных с процессами расчетов.

Неудивительно, что оптимистичные прогнозы в отношении биткоина продолжают опережать комментарии аналитиков. Найджел Грин из DeVerre ожидает, что крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации достигнет отметки в $60 000 уже в марте 2024 года, задолго до запланированного на апрель события халвинга, которое знаменует собой регулярный 4-летний цикл сокращения вознаграждения за майнинг биткоина в два раза.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, Кэти Вуд из ARK Invest привлекла внимание крайне "бычьими" прогнозами, предсказав, что биткоин достигнет $600 000 к 2030 году в ее базовом сценарии и поразительных $1,5 млн в самом лучшем сценарии.