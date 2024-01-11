Это можно сравнить с тем, что как если бы NVIDIA сообщила, что ее инженеры уже погружены в разработку RTX 6000.

Компания Intel объявила о том, что ее команда разработчиков графической архитектуры полностью посвящает себя созданию видеокарт грядущего поколения Celestial. Это произошло в преддверии релиза линейки Battlemage, которая ожидается в конце этого года. В настоящее время лишь около 30% команды Intel, занимающейся 3D-разработкой, сосредоточены на Battlemage, в основном в области программного обеспечения. Аппаратная команда, напротив, активно занимается созданием Celestial.

Если провести параллель, то это можно сравнить с тем, как если бы NVIDIA сообщила, что ее инженеры уже погружены в разработку видеокарт серии GeForce RTX 6000, а работа над RTX 5000 ограничивается программными улучшениями.

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Однако здесь есть важный нюанс. Несмотря на первоначальное утверждение Intel о том, что Battlemage выйдет на рынок в 2024 году, сейчас уверенность в этом изменилась. Том Петерсен, отвечающий за разработку графической архитектуры, заявил, что в идеале Battlemage может быть представлен до CES 2025. Такая неопределенность внутри Intel говорит о потенциальной сложности в достижении цели по выпуску нового поколения видеокарт до конца года.

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Вспоминая предыдущее заявление Раджи Кодури, можно сказать, что линейка Battlemage, подобно нынешней Alchemist, будет включать адаптеры с максимальным потреблением около 225W, без каких-либо настоящих флагманских адаптеров. Кроме того, на фоне слухов о том, что AMD также может воздержаться от выпуска топовых решений в серии Radeon 8000, складывается своеобразный сценарий, при котором NVIDIA может оказаться вне конкуренции в топовом сегменте.