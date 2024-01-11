Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Intel: разработка видеокарт Battlemage почти завершена, команда работает над следующим поколением
Это можно сравнить с тем, что как если бы NVIDIA сообщила, что ее инженеры уже погружены в разработку RTX 6000.

реклама

Компания Intel объявила о том, что ее команда разработчиков графической архитектуры полностью посвящает себя созданию видеокарт грядущего поколения Celestial. Это произошло в преддверии релиза линейки Battlemage, которая ожидается в конце этого года. В настоящее время лишь около 30% команды Intel, занимающейся 3D-разработкой, сосредоточены на Battlemage, в основном в области программного обеспечения. Аппаратная команда, напротив, активно занимается созданием Celestial.

Если провести параллель, то это можно сравнить с тем, как если бы NVIDIA сообщила, что ее инженеры уже погружены в разработку видеокарт серии GeForce RTX 6000, а работа над RTX 5000 ограничивается программными улучшениями.

реклама

Однако здесь есть важный нюанс. Несмотря на первоначальное утверждение Intel о том, что Battlemage выйдет на рынок в 2024 году, сейчас уверенность в этом изменилась. Том Петерсен, отвечающий за разработку графической архитектуры, заявил, что в идеале Battlemage может быть представлен до CES 2025. Такая неопределенность внутри Intel говорит о потенциальной сложности в достижении цели по выпуску нового поколения видеокарт до конца года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вспоминая предыдущее заявление Раджи Кодури, можно сказать, что линейка Battlemage, подобно нынешней Alchemist, будет включать адаптеры с максимальным потреблением около 225W, без каких-либо настоящих флагманских адаптеров. Кроме того, на фоне слухов о том, что AMD также может воздержаться от выпуска топовых решений в серии Radeon 8000, складывается своеобразный сценарий, при котором NVIDIA может оказаться вне конкуренции в топовом сегменте.

#intel #nvidia #видеокарты #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 6000 #battlemage #rtx 60 #celestial
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Технология AMD Fluid Motion Frames выходит 24 января
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
5
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
4
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+
Искусственный интеллект научился распознавать мысли человека, не используя импланты для мозга
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
16
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
10
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
120
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
28
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
33

Сейчас обсуждают

corsi
22:54
Так, хорошо, а видеокарты где? Первое поколение помним, как запускалось - сначала бюджетную карту выкатили на бета-тест с кривыми дровами, потом середняков, с чуть менее кривыми дровами. Спустя почти ...
Intel: разработка видеокарт Battlemage почти завершена, команда работает над следующим поколением
Сергей Ащев
22:51
RYZEN 5 5600x+ RX 6750XT ELITE вполне на 3-4 года хватит.
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Зю
22:48
Напечатали пустые фантики стейблкоинов без подкрепления реальными деньгами, потом вложили в Солану, со скамом которой половина рынка уйдёт в ноль. Потому что одна "монета" перезаложена второй, третьей...
Кит вложил $8,65 млн в мемкоин WIF на Solana
corsi
22:42
Натянули сову на глобус. Через сколько лет средне-бюджетные видеокарты будут как RTX 4090? Когда условная RTX xx60 догонит нынешнего флагмана? Поколения через два минимум, т.е. года через 4.
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Свой Узнает
22:42
Акстись! Соболезнуй! Человек почку продал что бы комп собрать... 🤬🤬🤬
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
ЧatoБoт
22:41
Да не прибудут вна Некроину никакие Фы-16, узбагойтесь уже.
Infinix анонсирует функцию E-Color Shift, позволяющую менять цвет задней панели смартфона
Ger
22:36
Во ты заморочился со статьей 🤔 и сколько тебе отвалили за эту статью 🤣
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Ислам Жамбеев
22:32
0.2 секунды это конечно мощно
Обновлённые ноутбуки Razer Blade имеют OLED-экраны с частотой до 240 Гц
DOpFzit
22:31
да и разница 4790к и 12100 тоже колоссальная. нет смысла собирать 1150 сокет даже прокачанный с нуля на плате под разгон. так как 1700 сокет самый убитой платой b760 уделает в разы. тут бутылочная гор...
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
Артём Николаев
22:30
Круто, почти лям чел с довольствием ~200к. Пара триллионов руб в год. И это не считая всего тылового обеспечения. А по итогу вся произведённая продукция взрывается и горит. Подскажите, кто инвестор да...
Медведев рассказал, сколько человек подписали контракт с Минобороны в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем