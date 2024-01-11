Генеральный директор SEC уже опроверг данное заявление.

Как известно, споры вокруг ожидаемого одобрения спотовых биткоин-фондов ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США далеко не подошли к концу. Ситуация приняла неожиданный оборот после того, как произошел очередной громкий взлом аккаунта X.

Недавно официальный X-аккаунт SEC объявил, что главный финансовый орган США дал разрешение на листинг биткоин-ETF на всех соответствующих биржах. Однако впоследствии председатель SEC Гэри Генслер лично уточнил, что такого разрешения пока не было.

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До этих значительных одобрений Генслер, известный криптоскептик, постоянно подчеркивал риски, связанные с инвестированием в криптовалютный сектор. Маловероятно, что вчерашний инцидент укрепит расположение Генслера к биткоину или более широкому криптовалютному сектору.

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Как отмечалось ранее, известные претенденты на ETF завершили подачу необходимых документов по форме S-1, что означало последний шаг в процессе утверждения ETF. Многие из этих кандидатов внесли коррективы в последний момент и повторно подали эти формы сегодня. До инцидента со взломом аналитики считали, что одобрение спотовых биткоин-фондов ETF практически гарантировано. Однако в свете сегодняшних событий им придется пересмотреть вероятность данного сценария, учитывая потенциальное влияние на общие настроения в SEC.