По его словам, из-за появления в GTA 6 у него в жизни случилось много неприятностей.

Недавно представленный первый трейлер Grand Theft Auto VI, который показали в прошлом месяце, ознаменовал собой важный момент для любителей игр. В новой части виртуальный ландшафт вновь переместится в Vice City – цифровое воссоздание Майами, в которое вошли реальные события, чтобы добавить глубины игровому процессу. Примечательно, что Rockstar Games черпала вдохновение в реальных новостях о событиях в Майами.

В трейлере заметно упоминание Лоуренса Салливана, известного как "Флоридский Джокер". Салливан получил известность в сети в 2017 году благодаря своему поразительному сходству с персонажем Джокера из "Темного рыцаря", которое подчеркивалось его татуировками. Впоследствии его вирусный статус привел к юридическим последствиям, и теперь Салливан предъявляет свои претензии к Rockstar Games.

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Выражая свое недовольство, Салливан сначала требовал от игровой студии возмещения ущерба в размере 2 млн долларов, но впоследствии эта сумма выросла до 10 млн долларов. Юристы объясняют это якобы причиненными "страданиями и болью". В TikTok Салливан указал крайний срок – 14 января, всего через три дня после своего дня рождения, пригрозив судебным разбирательством, если его требования не будут удовлетворены.

Хотя трейлер Grand Theft Auto VI явно сатирически отображает печально известную фотографию Салливана, сделанную в 2017 году, Rockstar Games внесла в нее заметные изменения. Татуировки Салливана, изначально напоминавшие Джокера из "Темного рыцаря", отклонились в сторону версии "Отряда самоубийц".

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Салливан утверждает, что видео запятнало его репутацию и привело к наплыву запросов на фотографии, что ставит вопрос о возможном судебном разбирательстве.