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Kachka
В кошелек основателя биткоина недавно была переведена криптовалюта на сумму $1,2 млн
Теперь кошелек оценивается в 4,3 млн долларов.

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В кошелек Genesis поступило 26,9 биткоина, приблизительная стоимость которых, согласно текущим рыночным оценкам, составляет 1,2 миллиона долларов. Перевод этих монет на первый криптовалютный кошелек Сатоши Накамото произошел в пятницу, 5 января, в 1:52 утра по восточному времени. Учитывая длительное отсутствие Накамото и отсутствие каких-либо транзакций с этого или других его признанных холдингов с 2010 года, этот значительный депозит вызвал всеобщее любопытство и послужил толчком к бурным обсуждениям.

Депозит Genesis в размере 26,9 BTC был переведен из кошелька, который подвергся целой серии сложных транзакций. Средства были перемещены из трех кошельков в 12 других, в итоге сошлись в кошельке, предположительно связанном с Binance, как указывает платформа блокчейн-аналитики Arkham Intelligence. Последний кошелек в этой цепочке доноров был выведен на "Satoshi 1", кошелек Genesis.

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Путешествие 26,9 BTC проходило по исключительно запутанному пути, даже в рамках криптовалютного мира. Тот факт, что в итоге они оказались в, казалось бы, финансовой пропасти, придает транзакции еще один уровень необычности. Как уже говорилось ранее, активы Накамото, по сути, лежат без движения более десяти лет.

В кошельке Genesis сейчас хранится около 100 BTC, что составляет более 4,3 млн долларов. Изначально на момент исчезновения Накамото в нем было 50 BTC, но в конце 2023 года баланс увеличился до 72 BTC. Несмотря на это, псевдонимное лицо, как полагают, управляет множеством цифровых кошельков, потенциально насчитывающих 1,1 млн BTC и составляющих состояние стоимостью около 43 млрд долларов.

В отношении возможных мотивов, стоящих за вкладом в 26,9 BTC, появились различные предположения. Одна из распространенных теорий предполагает участие некой организации, желающей избавиться от незаконно приобретенных доходов. В качестве альтернативы рассматривается идея о том, что кто-то "сжег" эти биткоины в качестве демонстрации серьезности намерений в рамках сценария шантажа или вымогательства.

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На момент последнего обновления биткоин оценивается в 44 400 долларов. После нескольких месяцев борьбы за порог в 30 000 долларов, начиная с конца октября, он пережил мощный и продолжительный этап восстановления.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #сатоши накамото
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