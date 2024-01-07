Некоторые модели NVIDIA в связи с релизом новых карт могут быть сняты с производства.

Вчера вечером появилась информация о ценах предстоящих графических процессоров GeForce RTX 4000 SUPER, включающие модели RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

Утечка раскрывает конкурентную цену чипов RTX 4000 SUPER по сравнению с видеокартами AMD Radeon RX 7800 и RX 7900

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Информация о ценах появилась от авторитетного инсайдера MEGAsizeGPU, известного своими точными утечками в прошлом. Согласно предоставленным данным, серия RTX 4000 SUPER стратегически ориентирована на конкуренцию с графическими процессорами RX 7800 и RX 7900 и имеет следующие предполагаемые цены:

RTX 4080 SUPER: $999

RTX 4070 Ti SUPER: $799

RTX 4070 SUPER: $599

Хотя известно, что эти цены могут быть изменены по усмотрению NVIDIA, даже при указанных ценах серия RTX 4000 SUPER обещает впечатляющую производительность/$. При стоимости в $999 RTX 4080 SUPER сравнится с RX 7900 XTX, которая в настоящее время доступна на рынке по цене от $899 до $999.

Что касается двух других моделей, то RTX 4070 Ti SUPER за $799 соответствует модели RTX 4070 Ti, но отличается повышенной производительностью и объемом памяти 16Gb. Это делает ее привлекательной по сравнении с RX 7900 XT, которая продается в рознице по цене от $749 до $799. Несмотря на то, что RX 7900 XT может похвастаться более мощной 20Gb памятью, 15%-й прирост производительности RTX 4070 Ti может сделать её привлекательным выбором для геймеров.

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Наконец, RTX 4070 SUPER за $599 нацелена на RX 7800 XT ($499) и Radeon RX 7900 GRE ($649). Сообщается, что данная карта будет сосуществовать с RTX 4070 SUPER, но сохранит свою текущую цену в $549, в то время как варианты RTX 4080 и RTX 4070 Ti могут быть сняты с производства или заменены своими "SUPER"-аналогами.