На поверхность будут падать лишь маленькие обломки.

По мнению исследователей, Земля обладает "встроенной" системой защиты от астероидов. Недавнее исследование подтвердило давнее мнение о том, что наша планета оснащена механизмом, призванным защищать её от космических тел.

Потенциально на Земле существует система, способная предотвратить столкновения с астероидами, которые могут привести к катастрофическим глобальным катастрофам и поставить под угрозу цивилизацию. Последние исследования доказывают, что гравитационное воздействие Земли, осуществляемое с помощью мощных приливных сил, способно расщеплять астероиды в непосредственной близости от Земли.

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В начале 1990-х годов приливные силы Юпитера вызвали фрагментацию кометы Шумейкеров-Леви 9, в результате чего на планету упали более мелкие части.

Предыдущие моделирования указывали на то, что астероиды, находящиеся в непосредственной близости от Земли, могут испытывать приливное разрушение во время близких столкновений с первыми четырьмя планетами Солнечной системы. Однако прямые наблюдения до недавнего времени отсутствовали. В исследовании, размещенном на сервере предварительных публикаций arXiv, приводятся доказательства того, что приливное разрушение околоземных астероидов действительно может происходить, когда они пересекаются с траекториями Земли и Венеры.

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Шведская команда тщательно проанализировала данные Catalina Sky Survey, охватывающие почти 90% околоземных астероидов размером более 140 метров за последние шесть лет. Исследователи выявили астероиды, успешно избежавшие столкновения с Землей, в первую очередь те, что были меньшего размера и вращались по орбитам, почти параллельным орбитам Земли и Венеры. Ученые предполагают, что эти "промахнувшиеся" астероиды могут быть фрагментами, оторвавшимися от более крупных космических объектов.