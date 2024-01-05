Стоимость пока что неизвестна, выставленный на аукционе автомобиль – это модель 1976 года, оснащенная 5,7-литровым двигателем V8.

В США компания Mecum недавно выставила на аукцион суперкар Manta Mirage, который привлекал к себе внимание с середины 1970-х до середины 1980-х годов. За этот период было собрано около 1 000 экземпляров этих суперкаров. Несмотря на то, что они не получили культового статуса, данные автомобили появились в нескольких голливудских фильмах, в частности, в картине 1974 года "Угнать за 60 секунд".

Manta Mirage выделяется как среднемоторный суперкар. Со временем он претерпел изменения в технических характеристиках, получив двигатели V8 от Chevrolet (объемом 5,4 или 5,7 л) и Ford (от 7,4 до 7,5 л). Трансмиссия включала 4-ступенчатую механическую коробку передач. Выставленный на аукционе автомобиль – это модель 1976 года, оснащенная 5,7-литровым двигателем V8.

реклама

Manta Mirage отличали такие характеристики, как высокая удельная мощность – более 400 лошадиных сил при весе всего 860 килограммов. Кроме того, автомобиль оснащен независимой подвеской и дисковыми тормозами на всех колесах. Эти отличительные атрибуты придают ему редкую привлекательность, делая его уникальной частью автомобильной истории.