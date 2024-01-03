Сейчас стоимость компании оценивается в $12,5 млрд.

Согласно оценке Fidelity, стоимость социальной сети X Илона Маска значительно снизилась: сейчас она примерно на 71,5% дешевле, чем в октябре 2022 года, когда Маск приобрел компанию, ранее известную как Twitter.

Фонд Fidelity's Blue Chip Growth Fund владеет относительно скромной долей в X, которая оценивается в $5,6 млн по состоянию на 30 ноября 2023 года, что ниже первоначальной оценки в $19,7 млн. Учитывая приобретение Маском Twitter за $44 миллиарда, оценка Fidelity предполагает, что компания X в настоящее время оценивается примерно в $12,5 миллиарда. Примечательно, что в октябре X якобы оценивалась в $19 миллиардов с учетом стоимости всех акций, которые были выданы сотрудникам.

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С тех пор как Маск приватизировал Twitter, следить за стоимостью и финансовыми показателями компании стало сложнее. Axios подчеркивает, что Fidelity, несмотря на то, что является акционером, может не обладать существенной инсайдерской информацией о финансовом положении X.

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Маск, возглавивший X, столкнулся с проблемами, в частности, с удержанием рекламодателей, что в значительной степени объясняется его подходом к модерации контента. После поглощения компании миллиардер почти сразу уволил значительную часть ее сотрудников.