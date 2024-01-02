Хороший рост показала мобильная RTX 4060.

Сервис Steam опубликовал последние данные по пользовательскому оборудованию за декабрь 2023 года. Если говорить о видеокартах, то картина остается относительно стабильной. RTX 3060 продолжает доминировать, занимая первое место среди 5,29% всех пользователей Steam, что на 0,25% больше, чем в прошлом месяце.

Второе место занимает GTX 1650 с долей 4,69%. Эта цифра учитывает как настольные, так и мобильные версии. Следом идет GTX 1060 с долей 3,87% с учетом мобильного аналога.

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Среди новинок выделяется RTX 4060 Laptop, доля которой составляет 2,03%. Примечательно, что мобильный вариант RTX 4060 появился на рынке гораздо раньше, чем его настольный аналог. За ним следует настольная RTX 4070, занимающая долю в 1,58% и демонстрирующая заметный прирост в 0,34%. С другой стороны, настольная RTX 4060, хотя и имеет потенциал стать фаворитом среди геймеров Steam, в настоящее время занимает долю в 1,07% (+0,24%).

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Если проанализировать данные по операционным за декабрь, то доля Windows 7 составляет всего 0,77%, а Windows 8 отстает еще больше – 0,16%. В совокупности они составляют менее 1% всех пользователей Steam. Неудивительно, что Windows 10 сохраняет свое господство с долей 55,44%, а Windows 11 следует за ней с 43,51%. Эти цифры свидетельствуют о том, что пользователи Steam по-прежнему отдают предпочтение последним версиям Windows.