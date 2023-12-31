Black Diamond представляет собой специальную версию RX 6750 GRE.

Компания Sapphire недавно представила топовую итерацию видеокарты Radeon RX 6750 GRE, получившую меткое название Black Diamond, которая может похвастаться не только впечатляющей эстетической привлекательностью, но и ценой, превосходящей конкурентов, включая RTX 4060.

Созданная специально для энтузиастов, предпочитающих темную тематику в сборке ПК, модель Sapphire Black Diamond демонстрирует гладкий, полностью черный дизайн, дополненный тонкими золотыми акцентами по всему корпусу, повышающими общую визуальную привлекательность. Задняя панель варианта Sapphire Black Diamond украшена замысловатыми алмазными узорами. Такое внимание к деталям отличает ее от стандартных эталонных моделей MBA, предлагаемых AMD.

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Помимо визуальных улучшений, в Sapphire Radeon RX 6750 GRE "Black Diamond" применена конструкция вентилятора с осевым потоком. Такая конструкция не только способствует эффективному рассеиванию тепла по графическому процессору, но и обеспечивает более высокое давление воздуха для оптимального охлаждения.

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Краткий обзор технических характеристик показывает, что RX 6750 GRE использует архитектуру ядра RDNA2 и содержит 22 графических процессора Navi SKU. Модель объемом 12Gb с 40 вычислительными блоками, 40 ускорителями RT и 2560 ядрами работает на базовой тактовой частоте 2439 МГц, а её TBP составляет 230W.