Еще больше было похищено в прошлом году.

С момента своего появления криптовалюты ежегодно подвергались тревожному увеличению числа краж со стороны хакеров, и эта тенденция сохраняется до сегодняшнего дня, согласно последним исследованиям. Платформа REKT, занимающаяся мониторингом различных взломов и краж, связанных с криптовалютами, показала, что только в 2023 году хакеры успешно похитили 1,83 миллиарда долларов.

Разброс этой суммы по нескольким инцидентам подчеркивает постоянные уязвимости в экосистеме DeFi. Несмотря на относительно сдержанный интерес к криптовалютному пространству в первой половине года из-за медвежьего рынка, конец 2023 года стал свидетельством как сохраняющихся уязвимостей, так и прогресса, достигнутого в их устранении.

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Самый значительный инцидент произошел на Multichain, в результате чего в начале июля потери превысили 230 миллионов долларов. Другие заметные инциденты затронули Euler Finance (196 миллионов долларов), Mixin Network (142 миллиона долларов) и Poloniex (122 миллиона долларов).

Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, сообщила о краже $3,8 млрд в предыдущем году и $3,3 млрд в 2021 году. Примечательно, что значительная часть украденных средств оказалась в руках Lazarus Group, печально известного северокорейского государственного агента, якобы поддерживающего ядерную программу страны.

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В то время как основные сети блокчейна, такие как Bitcoin и Ethereum, поддерживают надежную защиту, уязвимости в основном кроются в окружающей инфраструктуре. Кредитные протоколы и другие подобные компоненты остаются самым слабым звеном индустрии, что способствует возникновению хакерских инцидентов.