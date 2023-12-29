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Kachka
Энтузиаст воссоздал трейлер GTA 6 в GTA 5, мастерски отобразив визуальное качество
Новая часть серии выйдет в 2025 году.

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Грядущая Grand Theft Auto 6 обещает существенное визуальное обновление по сравнению с предшественницей, и преданный фанат RavenwestR1 недавно продемонстрировал этот скачок в качестве с помощью скрупулезно сделанного видео. Ролик, созданный в рамках Grand Theft Auto V, мастерски перекликается с трейлером шестой части серии. Демонстрация эффектно подчеркивает значительные успехи в визуальной достоверности, особенно если учесть разительный контраст между новой частью и ее оригинальным релизом на PlayStation 3 и Xbox 360.

Стоит отметить, что работа RavenwestR1 – это не единственная попытка воспроизвести трейлер Grand Theft Auto 6 в среде Grand Theft Auto V, поскольку пользователь GTA Belgium также представил аналогичную работу в начале этого месяца. Однако работа RavenwestR1 отличается исключительной достоверностью, позволяя зрителям лучше оценить замечательные визуальные эффекты, которые Rockstar Games припасла для грядущей части.

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Несмотря на громкий анонс Grand Theft Auto 6, подробности об игре остаются скудными. Известно лишь, что в следующей итерации будет два главных героя, а действие будет происходить в культовом городе Vice City. Трейлер намекает на интеграцию технологии трассировки лучей, что обещает преобразить визуальное восприятие игры. Grand Theft Auto 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

#игры #rockstar games #rockstar #gta 6 #gta #grand theft auto 6 #grand theft auto #gta 5 #grand theft auto 5
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