Игра выглядит лучше многих современных проектов.

С момента выхода игры The Elder Scrolls V: Skyrim прошло уже более тринадцати лет, но ее визуальная привлекательность остается неизменной благодаря постоянному потоку модов, улучшающих графику.

Недавнее видео, созданное Digital Dreams во впечатляющем разрешении 8K, демонстрирует потрясающие визуальные эффекты последней части игры Bethesda. В центре внимания – шейдер Complete RT от NiceGuy – продвинутый шейдер трассировки лучей. Этот инновационный инструмент позволяет пользователям использовать глобальное освещение, такие эффекты, как диффузное освещение и зеркальное отражение, окклюзия окружения и глянцевые отражения. Все это стало возможным благодаря технологиям Reshade и NVIDIA DLSS 3, а также обширной библиотеке из более чем 2000 дополнительных модов. Чтобы убедиться в захватывающем зрелище, вы можете посмотреть видеоролик ниже.

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Несмотря на отсутствие обновлений контента для The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda не бросила игру. Специальное издание получило обновление в этом месяце, в котором появилась поддержка Steam Deck и платные моды. Хотя этот шаг Bethesda может не понравиться всем пользователям, модеры видят в нем потенциальную возможность получить вознаграждение за свои творческие начинания.