Технология AMD играет существенную роль в увеличении количества кадров.

Как уже говорилось, в интернете появился мод, позволяющий активировать генератор кадров из FSR 3 в играх с DLSS3, в частности, на видеокартах серии GeForce RTX 2000 и RTX 3000. Ниже вы можете наблюдать успешную реализацию этого мода для Cyberpunk 2077.

Эксперимент заключался в тестировании игры на ПК, оснащенном RTX 3080, в разрешении 1440p с максимальными настройками качества в режиме Ray Tracing Overdrive.

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При работе без посторонней помощи RTX 3080 с трудом справляется с игрой в этом режиме, показывая в среднем всего около 20 кадров в секунду. Включение DLSS 2 или FSR 2 приводит к удвоению производительности, достигая 40 кадров в секунду с небольшими колебаниями. Однако активация генерации кадров FSR 3 поднимает производительность на новый уровень: в среднем 72 fps при минимальном значении в 61 кадр.

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Таким образом, данная модификация значительно повышает производительность игры, достигая прироста более чем в три раза. Учитывая, что DLSS3 уже поддерживается в значительном количестве игр по сравнению с тремя для FSR 3, а также принимая во внимание широкое распространение видеокарт RTX 20/30 среди геймеров, этот мод оказывается исключительно ценным.