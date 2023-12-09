Разработчики говорят, что это происходит само по себе.

Некоторое время назад несколько пользователей ChatGPT заметили феномен, когда чат-бот проявлял признаки вялости, а иногда и вовсе отказывался отвечать на вопросы. Компания OpenAI недавно признала данную проблему, и ситуация развивалась довольно интригующим образом.

Разработчики пояснили, что не вносили никаких обновлений в ИИ с 11 ноября, и жалобы возникли уже после. Это говорит о том, что поведение чат-бота – не результат намеренных изменений со стороны разработчиков, а скорее автономное развитие нейросети.

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Важно понимать, что модель не претерпела никаких существенных изменений с 11 ноября. Изменения в ее поведении могут быть нюансами – ухудшились только некоторые аспекты реакции, и пользователям и разработчикам может потребоваться значительное время, чтобы обнаружить и устранить эти проблемы.

OpenAI также заявила о своей готовности найти решения для устранения этих проблем.

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По словам пользователей, ответы ChatGPT стали более медленными и неторопливыми, а иногда ИИ даже выдавал фразы вроде "Вы можете справиться с этим сами". Примечательно, что такое поведение наблюдалось преимущественно в тех случаях, когда пользователи просили помощи в написании программного кода.