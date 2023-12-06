Трейлер GTA 5 собирал столько же за 12 лет.

Безусловно, трейлер GTA VI рассчитывал на значительный зрительский успех, но первый видеоролик, представляющий долгожданную игру Rockstar, превзошел даже самые оптимистичные ожидания.

Примерно за 34 часа уже ставшее легендарным видео набрало 100 миллионов просмотров на YouTube, превысив количество просмотров первого трейлера GTA V за двенадцать лет. Кроме того, трейлер превзошел почти все рекорды дня запуска нового видео на самой популярной стриминговой платформе, за исключением южнокорейского бойз-бенда BTS. BTS сохраняет свое доминирующее положение благодаря трейлеру Dynamite, набравшему 101,1 млн просмотров за первые 24 часа после выхода в августе 2020 года, и трейлеру Butter, который превзошел Dynamite, набрав 108 млн просмотров после выхода в мае 2021 года.

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Однако трейлер GTA VI уверенно отвоевал третье место у другой к-поп-группы, BLACKPINK, чей дебют собрал 86,3 миллиона просмотров за первые 24 часа после премьеры в июне 2020 года. Когда трейлер достиг своего первого полного дня, он уже набрал более 91 миллиона просмотров.

К сожалению, трейлер Rockstar столкнулся с нежелательной утечкой. Изначально запланированный на 9 утра по восточному времени, трейлер был вынужден выйти в ночное время в Европе и на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, привело к тому, что некоторые члены команды разработчиков выразили недовольство тем, что утечка испортила важный момент раскрытия.

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В любом случае, вряд ли стоит сомневаться в том, что Rockstar умело передала в трейлере суть Майами (Vice City), охватив эти культовые места всего за полторы минуты. Саундтрек, в котором звучит песня Тома Петти "Love Is A Long Road", быстро стал любимым у поклонников, дополняя увлекательное повествование о главных героях Джейсоне и Люсии.