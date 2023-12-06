Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
MaxSun представила RTX 4070 с пятью вентиляторами для более эффективного охлаждения
Три из них стандартного размера.

реклама

Видеокарта MaxSun RTX 4070 выделяется среди других видеокарт, уходящих корнями в наследие предыдущих выпусков MGG (Mega Gamer). Претендуя на звание первой в мире RTX 4070, оснащенной пятью вентиляторами, MaxSun, тем не менее, закрепила это звание за различными моделями серии MGG, включая линейки RTX 4090 и RTX 4080. Новая модель RTX 4070 представляет собой последнюю часть и, по всей видимости, завершающий релиз в этой серии.

Карта оснащена трио основных вентиляторов (2×11 см + 1×10 см), а также двумя вентиляторами меньшего размера, стратегически расположенными с одной стороны, чтобы направить воздушный поток в сторону от платы. Такая конструкция призвана уменьшить приток горячего воздуха к таким компонентам, как накопители M.2, обычно расположенные в непосредственной близости от GPU.

реклама

Под охлаждающим устройством находится внушительный радиатор с площадью рассеивания 7000 м, замысловато соединенный с 9 тепловыми трубками и паровой камерой. Охлаждение с помощью паровой камеры обычно используется партнерами по производству плат для самых дорогих моделей, но в данном случае RTX 4070 MGG придерживается этого дизайна, хотя и с немного более высоким TDP.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В отличие от референсных спецификаций NVIDIA, эта карта имеет трехслотовый дизайн, требующий единственного 16-контактного разъема питания. Размеры видеокарты составляют 33,7×13,7 см, а высота – 6,6 см. Примечательно, что данная модель отклоняется от стандартного TDP в 200W, увеличивая мощность до 215W. Кроме того, тактовая частота повышена до 2580 МГц. В настоящее время MaxSun RTX 4070 MGG доступна для покупки исключительно в Китае по цене от 4 999 юаней до 5 399 юаней. 

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4070 #maxsun
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Поставки графических процессоров резко возросли
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Nvidia расширяет производство чипов искусственного интеллекта в Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
7
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
34
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
24
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
82
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
NVIDIA предостерегли от модификации ИИ чипов для поставок в Китай, их быстро возьмут под контроль
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
16
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор "Токамак" запущен в эксплуатацию
+

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Николай Колесников
17:48
Сюжетка слабая, как и во всех частях гта. Тупо скопировали голливудскую модель повествования.
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Игорь Римский
17:46
Рядные шестициллиндровые V8))
Готовится к релизу BMW M5 с двигателем V8 из BMW XM
Всеволод Папшев
17:39
автор сам отрабатывает повестку. а вкус на языке - это эл. мгн. импульсы в мозге...
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
Александр Варданец
17:36
Ой дурак
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
Сергей Гончар
17:35
Одно могу сказать, цены на АМД видеокарты выше в 2023 году чем на nvidia, прошло то время что когда видеокарты АМД были дешевле nvidia, у nvidia сейчас более гибкая политика цен на видеокарты, хотя я ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Valentin Kilyov
17:34
В офисных приложениях и программах для 3D моделирования в младшем и среднем сегменте intel просто круче работает по ощущениям с тем же ПО. На компе с АMD у меня всегда больше зависаний, больше непонят...
Аналитик Bloomberg: Одобрение биткоин-ETF произойдет с 5 по 10 января
VAKT
17:32
Давай я тебя озвучу кратко - "это правда - верь мне!" Так вот - не верю Ещё вопрос: вы в 3dд марки играете? И как - открыли все концовки? ПыСы Я даже минусы поправляю, которые тебе уже ставят
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Майкопское Честное
17:23
"От имени инвалидов умственного труда и амудятлов г. Апшеронск Краснодарского края РФ прошу отрегулировать уровень цен на Майкопское до уровня, который позволит любому инвалиду и амудятлу обеспечить у...
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Weismar
17:23
Ну именно тут и правда, челу незачем врать На вот ещё https://www.youtube.com/watch?v=xyXlik4_AEM В общем так получается что чисто быстрее 6600 в основном на 10-15%. Остальное накручено блогерам...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
VAKT
17:22
Харе забалтывать! Я тебя спрашиваю: с какого рожона ты приводить ссылку на безымянного Васю, у которого 337 просмотров за год? И ещё и утверждаешь, что именно у него правда, а остальные лгут?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем