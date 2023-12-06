Три из них стандартного размера.

Видеокарта MaxSun RTX 4070 выделяется среди других видеокарт, уходящих корнями в наследие предыдущих выпусков MGG (Mega Gamer). Претендуя на звание первой в мире RTX 4070, оснащенной пятью вентиляторами, MaxSun, тем не менее, закрепила это звание за различными моделями серии MGG, включая линейки RTX 4090 и RTX 4080. Новая модель RTX 4070 представляет собой последнюю часть и, по всей видимости, завершающий релиз в этой серии.

Карта оснащена трио основных вентиляторов (2×11 см + 1×10 см), а также двумя вентиляторами меньшего размера, стратегически расположенными с одной стороны, чтобы направить воздушный поток в сторону от платы. Такая конструкция призвана уменьшить приток горячего воздуха к таким компонентам, как накопители M.2, обычно расположенные в непосредственной близости от GPU.

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Под охлаждающим устройством находится внушительный радиатор с площадью рассеивания 7000 м, замысловато соединенный с 9 тепловыми трубками и паровой камерой. Охлаждение с помощью паровой камеры обычно используется партнерами по производству плат для самых дорогих моделей, но в данном случае RTX 4070 MGG придерживается этого дизайна, хотя и с немного более высоким TDP.

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В отличие от референсных спецификаций NVIDIA, эта карта имеет трехслотовый дизайн, требующий единственного 16-контактного разъема питания. Размеры видеокарты составляют 33,7×13,7 см, а высота – 6,6 см. Примечательно, что данная модель отклоняется от стандартного TDP в 200W, увеличивая мощность до 215W. Кроме того, тактовая частота повышена до 2580 МГц. В настоящее время MaxSun RTX 4070 MGG доступна для покупки исключительно в Китае по цене от 4 999 юаней до 5 399 юаней.