Для этого он использовал 2 литра жидкого азота.

Известный специалист по разгону Der8auer поделился информацией о том, как добиться впечатляющих 1000 кадров в секунду в Counter-Strike 2. Используя внушительную комбинацию из топового CPU и самого мощного игрового GPU, доступного потребителям, а также большого количества жидкого азота, он добился этой амбициозной цели. Стоит отметить, что он придерживался определенных критериев: игра должна была работать в разрешении не менее 1080p, а настройки графики в Counter-Strike 2 должны были соответствовать настройкам профессионального киберспортсмена.

Counter-Strike 2 широко известна благодаря высокой планке частоты кадров, однако необходимость достижения 1000 fps с подлинными настройками для киберспортсменов на соревновательных турнирах является спорной. Сообщается, что перед экспериментом энтузиаст изучил предпочтения профессионалов киберспорта в плане игровых настроек. Хотя многие параметры графики оказались упрощенными, он подчеркнул некоторые нюансы. Например, высокие настройки теней оказались популярным выбором среди ярых игроков в CS2.

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Оборудование, использованное для этой новаторской попытки достичь 1000 fps в CS2-играх, включало Intel Core i9-14900K, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore с режимом LN2 в BIOS, 2 литра жидкого азота, монитор Elmore OC panel и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Перейдя к тестам разгона, энтузиаст подверг систему воздействию температур до -150 градусов Цельсия. Процессор 14900K во время работы продемонстрировал стабильность на частоте 7,4 ГГц.