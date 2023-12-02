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Loongson, известная китайская технологическая компания, как известно, занимается не только производством передовых процессоров, но и разработкой GPU для серверов. Их последнее творение, LG200, стратегически позиционируется как конкурент ИИ-ускорителям NVIDIA, хотя и не может похвастаться таким же уровнем производительности и современности.
К сожалению, конкретные характеристики LG200 остаются неясными. Блок-схема дает представление о его составе, показывая 16 малых арифметических логических блоков (ALU) и четыре больших ALU.
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Хотя точные сведения скудны, общая производительность всего узла составляет от 256 GFLOPs до 1 TFLOPS. Даже если считать, что это FP64, цифра выглядит довольно консервативной по сравнению с грозными предложениями таких гигантов индустрии, как NVIDIA и AMD, ускорители которых достигают впечатляющих 50-60 TFLOPs и выше.
Стоит отметить, что решение Loongson выходит за рамки простого GPU: оно квалифицируется как графический процессор общего назначения (GPGPU), что говорит о его поддержке универсальных вычислительных задач.
Кроме того, компания Loongson заявила, что в следующем году представит графическую карту, способную наравне конкурировать с Radeon RX 550. Последняя может похвастаться производительностью чуть более 1,1 TFLOPs в FP32.