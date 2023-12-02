Подешевеют как RTX 3060 12Gb, так и RTX 3060 8Gb.

Как уже отмечалось ранее, существуют три варианта видеокарты RTX 3060 и множество вариантов RTX 3060 Ti. Начальная версия RTX 3060 оснащена графическим процессором GA106-300/302 и по умолчанию комплектуется 12Gb памяти GDDR6. В прошлом году NVIDIA представила более доступную версию с 8Gb VRAM.

Цель NVIDIA – снизить цену на модель RTX 3060 12Gb до уровня ниже 282 долларов. В настоящее время в США стоимость этой карты составляет примерно 290-350 долларов, а модель с 8Gb доступна по более низкой цене.

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Модели RTX 3060 включают GeForce RTX 3060 12Gb GDDR6 – GA106-300, GeForce RTX 3060 12Gb GDDR6 LHR – GA106-302 и GeForce RTX 3060 8Gb GDDR6 – GA106-302.

Подтверждение о продолжающихся поставках карт RTX 3060 было получено от Board Channels. Сообщается, что поставки графических процессоров RTX 3060 GA106 обеспечены на первый квартал предстоящего года. Существует вероятность прекращения поставок во втором квартале в зависимости от заинтересованности партнеров, но цель по-прежнему заключается в поддержании цены RTX 3060 12Gb ниже 280 долларов.

При такой цене карта напрямую конкурирует с Radeon RX 6750 серии GRE, доступной в вариантах с 10 и 12Gb памяти. Если AMD решит выпустить более бюджетные модели последнего поколения, то NVIDIA будет вынуждена продолжить поддержку своей предыдущей архитектуры.

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ONDA, первая компания, которая прислушалась к рекомендациям NVIDIA, недавно выпустила новую двухслотовую модель RTX 3060 за 270 долларов.