Вероятно, в скором времени их заменят чипы RTX 4090D

Партнеры NVIDIA в Китае в настоящее время сталкиваются с ограничением поставок графических процессоров AD102, предназначенных для карт RTX 4090. Хотя доступность RTX 4090 на рынке в целом не находится под угрозой, сложившаяся ситуация ежедневно создает все больше проблем для розничных продавцов, партнеров и геймеров.

В преддверии американских ограничений на экспорт высокопроизводительных GPU, которые вступили в силу 16 ноября, NVIDIA увеличила поставки графических процессоров AD102 в Китай. Этот стратегический шаг позволил партнерам подготовиться к неизбежному прекращению продаж RTX 4090 на китайском рынке.

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Некоторые партнеры уже убирают оригинальные карты RTX 4090 со своих онлайн-платформ. В частности, Gainward и Galaxy приняли соответствующие меры, сделав карты недоступными для поиска вручную. Официальные магазины также прекратили продажу этих карт.

Так, GALAX попала в сложную ситуацию. Компания представила 20 Anniversary RTX 4090 Edition – специальный вариант, посвященный двум десятилетиям работы GALAX China. Интересно, что этот анонс состоялся всего за три дня до официального запрета RTX 4090. После этого компания пересмотрела свои маркетинговые материалы, исключив любое упоминание RTX 4090. Однако в официальном блоге сохранилась вся ранее раскрытая информация.

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Более того, есть сведения, что NVIDIA активно разрабатывает RTX 4090D – специальную версию, созданную для обхода экспортных ограничений США, что позволит экспортировать ее в Китай. Таким образом, ожидается, что в скором времени появится новая волна карт RTX 4090, хотя и с новой номенклатурой и упаковкой.