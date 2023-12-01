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Kachka
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не могут назвать ни точную дату выхода игры, ни системные требования
Пока что минимальным устройством будет GTX 1060.

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GSC Game World, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, недавно дали интервью китайской платформе GamerSky. В ходе беседы команда пролила свет на планируемый запуск игры в 1 квартале 2024 года

Команда подчеркнула, что тщательная "полировка" игры требует значительных временных затрат. Их главная цель – представить игру в самом лучшем виде, отдавая предпочтение качеству, а не спешке. Огромный и запутанный дизайн открытого мира таит в себе тысячи потенциальных подводных камней, что требует бдительного подхода к устранению любых проблем. Достижение совершенства в разработке игр – это вечная проблема, и определение близости к настоящему "завершению" остается неизвестным.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 столкнулась с многочисленными трудностями во время разработки, в частности, с переездом украинской команды в Прагу. В то же время нельзя исключать небольшой перенос на второй квартал 2024 года. В интервью GSC Game World затронула вопросы оптимизации игры. Они подтвердили, что версия для Xbox Series X нацелена на режим производительности, обеспечивающий плавные 60 FPS. Кроме того, команда указала GTX 1060 в качестве минимального требования к графическому процессору для запуска игры на ПК.

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Что касается требований к аппаратному обеспечению ПК, то гибкость является ключевым моментом. В настоящее время минимальной конфигурацией является GTX 1060, обеспечивающая функциональность игры, хотя графика, возможно, и не достигнет своего зенита. Официальные требования к аппаратному обеспечению будут раскрыты ближе к дате релиза.

#игры #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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