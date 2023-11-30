Данная технология кажется компании перспективной.

Потенциальный выпуск консоли PlayStation 6 – тема, вызывающая интерес, несмотря на то, что ее официальный релиз еще очень далек. Похоже, что Sony активно изучает инновации, которые могут существенно изменить ландшафт консольных игр.

Недавно RedGamingTech опубликовал видеоролик, посвященный ранним инсайдам вокруг грядущей консоли Sony и проливающий свет на интригующие события в японской компании. Учитывая раннюю стадию разработки, решения относительно CPU и GPU PlayStation 6 еще не приняты, а APU отстает от APU консоли нового поколения Microsoft, запуск которой запланирован на более ранний срок.

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По слухам, полученным из различных источников, Sony рассматривает возможность использования чиплета – концепции, уже применяемой AMD в неигровых продуктах. Кроме того, есть основания полагать, что компания рассматривает возможность установки значительного кэша, который поможет разработчикам управлять вычислениями и смешанными рабочими нагрузками CPU-GPU. Этот шаг особенно актуален, поскольку консоль, как ожидается, будет использовать память GDDR7.

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Хотя окончательные спецификации PlayStation 6 еще не известны, уже сейчас становится ясно, на что ориентируется Sony в своих системах нового поколения: на генеративный искусственный интеллект и усовершенствование технологии трассировки лучей. Использование генеративного ИИ способно произвести революцию в играх различных жанров, обеспечив большую интерактивность и погружение даже в однопользовательские игры. Что касается трассировки лучей, которая уже ожидается в еще не представленной PlayStation 5 Pro, то, по слухам, Sony работает над внедрением технологии реконструкции RTX. Эта тема была затронута на недавней презентации, где компания, обсуждая в основном фильмы, подчеркнула значение трассировки лучей в будущем консольных игр, что еще раз подтвердило ее приверженность игровой сфере.