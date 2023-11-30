Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
PlayStation 6 может получить технологию реконструкции трассировки лучей
Данная технология кажется компании перспективной.

реклама

Потенциальный выпуск консоли PlayStation 6 – тема, вызывающая интерес, несмотря на то, что ее официальный релиз еще очень далек. Похоже, что Sony активно изучает инновации, которые могут существенно изменить ландшафт консольных игр.

Недавно RedGamingTech опубликовал видеоролик, посвященный ранним инсайдам вокруг грядущей консоли Sony и проливающий свет на интригующие события в японской компании. Учитывая раннюю стадию разработки, решения относительно CPU и GPU PlayStation 6 еще не приняты, а APU отстает от APU консоли нового поколения Microsoft, запуск которой запланирован на более ранний срок.

реклама

По слухам, полученным из различных источников, Sony рассматривает возможность использования чиплета – концепции, уже применяемой AMD в неигровых продуктах. Кроме того, есть основания полагать, что компания рассматривает возможность установки значительного кэша, который поможет разработчикам управлять вычислениями и смешанными рабочими нагрузками CPU-GPU. Этот шаг особенно актуален, поскольку консоль, как ожидается, будет использовать память GDDR7.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя окончательные спецификации PlayStation 6 еще не известны, уже сейчас становится ясно, на что ориентируется Sony в своих системах нового поколения: на генеративный искусственный интеллект и усовершенствование технологии трассировки лучей. Использование генеративного ИИ способно произвести революцию в играх различных жанров, обеспечив большую интерактивность и погружение даже в однопользовательские игры. Что касается трассировки лучей, которая уже ожидается в еще не представленной PlayStation 5 Pro, то, по слухам, Sony работает над внедрением технологии реконструкции RTX. Эта тема была затронута на недавней презентации, где компания, обсуждая в основном фильмы, подчеркнула значение трассировки лучей в будущем консольных игр, что еще раз подтвердило ее приверженность игровой сфере.

#sony #консоли #трассировка лучей #приставки #playstation 5 pro #playstation 6 #ps6
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony PlayStation может обанкротиться
Sony грозит массовый иск на 7,9 миллиардов долларов
PlayStation Portal до сих пор в дефиците
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
11
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
40
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
9
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
7
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
2
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
1
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
2
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
4
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
111
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
7
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
2
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
6

Сейчас обсуждают

Циклон-Б
15:17
нет. зопрет. воспрет. слышешь
Интернет-браузер Samsung теперь доступен для Windows
Чaтo-Б0t
15:17
Да каклы способны всё угробить и поломать, что им в руки попадётся: Во время тренировок по форсированию водной преграды на легкобронированной технике у ВСУ затонула одна БМП. https://t.me/voenacher/57...
Forbes: Abrams могут поломаться из-за хрупких фильтров двигателя и похожи на "Пожирателей бензина"
Чaтo-Б0t
15:15
Новым олигархам нужно много мяса: "Ты уже пожил свое — иди на фронт!" "Никогда не поздно записаться в ВСУ!" "Счастливая старость возможна. Обновляй данные в ТЦК!" "Возраст только в твоей голове. Всту...
С октября Cardano сформировал шесть бычьих недельных свечей подряд
Артём Каташев
15:13
У самого стоит 3600 и rx 570 8gb , которую выставил на продажу, так как заказал rx 5700xt за 11700 и все норм, мышка за 3к на топовом сенсоре 3395 и клава давно брал за 4500 red square keyrox tkl , ду...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Вадим Андриевский
15:13
Только вот она туда никогда не попадет.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Чaтo-Б0t
15:10
У более молодых последователей Киссинджера нет и десятой части того ума, что был у Киси. Что не может не радовать.
Consumer Reports: Электромобили значительно менее надежны, чем автомобили с газовым двигателем
Urtgard
15:05
Да зачем нужны топ процессоры то? Достаточно денег зачем? Чтобы купить i 100500 и сидеть тут? Топ процы не для игр внезапно, они для работы, это игродурачки промытые внезапно стали считать что чем бол...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
SMA
14:57
Интересно, надо попробовать
Интернет-браузер Samsung теперь доступен для Windows
Марина Андриянова
14:57
По поводу RTX 3060 и BG3. В компьютере сына стоит 3060, у меня 1050ti, Запустила я BG3 на обоих компах. Картинка не отличается вообще. На 3060 fps больше, но для пошаговых боев это не критично, игра н...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Китя.
14:48
Если так рассуждаете что делаете в Новосибирске. Уехали там где лучше. и мы не с кем не выясняем отношение. а на Россию все время нападают из-за огромной территорий и за полезных ископаемых. или предл...
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем