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Kachka
Илон Маск раскритиковал недовольство и бойкот рекламодателей Twitter
Их действия он назвал ограничением своей свободы слова.

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На фоне нарастающей волны недовольства со стороны рекламодателей, представляющей значительную угрозу финансовой стабильности социальной медиаплатформы X, Илон Маск, похоже, колеблется между приступами гнева из-за разгорающейся полемики и моментами раскаяния. Несмотря на недавний публичный визит в Израиль с целью наладить напряженные отношения, Маск может найти прощение за свои импульсивные действия, воспринятые как антисемитские. Однако остается открытым вопрос: будет ли самый богатый человек в мире в будущем придерживаться более осторожного подхода.

На данный момент Илон Маск продолжает выступать перед аудиторией на саммите NYT DealBook Summit 2023. Он характеризует скоординированный бойкот рекламодателей против X как посягательство на его право на свободу слова и попытку "заглушить" его голос.

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Примечательно, что Маск предпочел описать действия бойкотирующих рекламодателей с использованием ненормативной лексики. Кроме того, он признал, что его поддержка спорного поста, признанного антисемитским, была сравнима с предоставлением "заряженного пистолета людям, которые его ненавидят".

Напомним, что Маск недавно ввязался в полемику вокруг войны в Газе, положительно отреагировав на пост, в котором еврейские общины обвинялись в разжигании "диалектической ненависти" к белым.

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Пытаясь смягчить последствия своего одобрения спорного поста, Маск разъяснил позицию, подчеркнув, что он выступает против всех форм расизма. Владелец X также ввел запрет на использование специфических терминов и их эвфемизмов, связанных с геноцидом еврейского народа. 

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