Их действия он назвал ограничением своей свободы слова.

На фоне нарастающей волны недовольства со стороны рекламодателей, представляющей значительную угрозу финансовой стабильности социальной медиаплатформы X, Илон Маск, похоже, колеблется между приступами гнева из-за разгорающейся полемики и моментами раскаяния. Несмотря на недавний публичный визит в Израиль с целью наладить напряженные отношения, Маск может найти прощение за свои импульсивные действия, воспринятые как антисемитские. Однако остается открытым вопрос: будет ли самый богатый человек в мире в будущем придерживаться более осторожного подхода.

На данный момент Илон Маск продолжает выступать перед аудиторией на саммите NYT DealBook Summit 2023. Он характеризует скоординированный бойкот рекламодателей против X как посягательство на его право на свободу слова и попытку "заглушить" его голос.

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Примечательно, что Маск предпочел описать действия бойкотирующих рекламодателей с использованием ненормативной лексики. Кроме того, он признал, что его поддержка спорного поста, признанного антисемитским, была сравнима с предоставлением "заряженного пистолета людям, которые его ненавидят".

Напомним, что Маск недавно ввязался в полемику вокруг войны в Газе, положительно отреагировав на пост, в котором еврейские общины обвинялись в разжигании "диалектической ненависти" к белым.

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Пытаясь смягчить последствия своего одобрения спорного поста, Маск разъяснил позицию, подчеркнув, что он выступает против всех форм расизма. Владелец X также ввел запрет на использование специфических терминов и их эвфемизмов, связанных с геноцидом еврейского народа.