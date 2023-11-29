D в её названии обозначает Dragon.

NVIDIA вновь выводит свой главный игровой продукт на китайский рынок с предстоящим выпуском графического процессора GeForce RTX 4090 D, полностью соответствующего экспортным ограничениям США.

Основываясь на эксклюзивной информации, полученной от инсайдеров, можно предположить, что NVIDIA скоро представит новый GPU. Этот графический процессор, который получит название GeForce RTX 4090 D, где "D", вероятно, обозначает Dragon, получит уникальный дизайн, предназначенный исключительно для Китая. Он призван заменить запрещенный GeForce RTX 4090.

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Как уже отмечалось ранее, видеокарта RTX 4090 столкнулась с ограничениями на экспорт в Китай в соответствии с новыми мерами экспортного контроля правительства США, что привело к значительному росту ее рыночной цены в регионе, достигшей примерно 8 000 долларов. Дефицит вызвал панику, что побудило китайские фабрики перепрофилировать имеющиеся чипы RTX 4090 для применения в искусственного интеллекта.

По последним данным, NVIDIA готовится к выпуску нового GPU под названием GeForce RTX 4090 D, специально предназначенного для китайского рынка и ориентированного на потребительский сегмент. Примечательно, что официально он не будет нацелен на сектор ИИ, что является стратегическим решением компании.

RTX 4090 D будет демонстрировать несколько меньшую игровую производительность по сравнению со стандартной версией RTX 4090.

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Что касается доступности, чип RTX 4090 D будет продаваться через партнеров в Китае, следуя той же схеме распространения, что и RTX 4090. На упаковке будет красоваться новая надпись "D", а цены, как ожидается, будут соответствовать ценам RTX 4090 – 1 599 долларов за единицу.